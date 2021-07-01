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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ НА 35,8%


17:35 01.07.2021

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 35,8% почти до 330 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за пять месяцев предприятия отрасли на внешние рынки, география которых охватила 60 стран, поставили продукции на 329,6 млн долларов США, что на 87 млн долларов США (или на 35,8%) больше, чем за такой же период прошлого года.

Основу экспорта составила продукция глубокой переработки древесины, иного сырья и материалов. Это такие товары, как мебель (мягкая и корпусная – из массива древесины и древесных плит), различные виды древесно-стружечных (в основном ламинированных) и древесноволокнистых плит (в том числе напольных ламинированных покрытий и теплоизоляционных плит), а также различные виды фанеры, бумаги, картона и целлюлоза.

Поставки на экспорт мебели выросли на 46,1%, древесных плит более чем на 60%, фанеры – на 54,7%, бумаги и картона – почти на 40%.

В товарной структуре экспорта предприятий концерна также представлены обои, готовые деревянные строительные конструкции, окна, двери, продукты лесохимии (канифоль, скипидар, смолы и масла), погонажные изделия, древесное топливо (пеллеты, брикеты и др.), спички и прочее – всего более 60 наименований товаров.

В страновой структуре экспорта предприятия концерна, благодаря активной работе по диверсификации внешней торговли, сохраняют оптимальный баланс распределения рынков. Так, в страны Европейского союза из общего объема экспорта поставляется 41,6% продукции, в государства Евразийского экономического союза – 33,8%, на прочие рынки, в том числе «дальней дуги» - 24,6%. Это позволяет экспортерам не зависеть от какого-либо одного рынка и с учетом складывающейся конъюнктуры на разных векторах оптимально распределять объемы продаж.

В целом практически все предприятия концерна являются экспортоориентированными, на внешние рынки они реализуют более 80% (если точно, 81,4%) производимой продукции.
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