|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «МИНСК» ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЭКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
17:10 01.07.2021
Тема создания эко-промышленного парка на территории СЭЗ «Минск» обсуждалась на двухдневном онлайн мероприятии «Озеленение малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства» 29-30 июня.
«Основные выгоды от создания эко-промышленного парка мы для себя видим в повышении конкурентного преимущества нашей площадки для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, новых возможностях для привлечения прямых иностранных инвестиций», - сказал принимавший участие в мероприятии заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Петр Филипович.
Как сообщает сайт СЭЗ, участники также обсудили текущую работу по поддержке экологизации МСП, проблемы и возможности для продвижения экоинноваций среди МСП в своих странах, бизнес-перспективы для малых и средних предприятий, экоиндустриальных парков и местных органов власти в отношении внедрения методов и принципов экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) и другие вопросы.
Двухдневная встреча, организованная в рамках программы EU4Environment, собрала официальных лиц и экспертов из 6 стран Восточного партнерства, а также представителей частного сектора и международного сообщества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2021
Курсы в банках
на 01.07.2021
Конвертация в банках
на 01.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте