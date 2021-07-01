Тема создания эко-промышленного парка на территории СЭЗ «Минск» обсуждалась на двухдневном онлайн мероприятии «Озеленение малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства» 29-30 июня.

«Основные выгоды от создания эко-промышленного парка мы для себя видим в повышении конкурентного преимущества нашей площадки для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, новых возможностях для привлечения прямых иностранных инвестиций», - сказал принимавший участие в мероприятии заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Петр Филипович.

Как сообщает сайт СЭЗ, участники также обсудили текущую работу по поддержке экологизации МСП, проблемы и возможности для продвижения экоинноваций среди МСП в своих странах, бизнес-перспективы для малых и средних предприятий, экоиндустриальных парков и местных органов власти в отношении внедрения методов и принципов экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) и другие вопросы.

Двухдневная встреча, организованная в рамках программы EU4Environment, собрала официальных лиц и экспертов из 6 стран Восточного партнерства, а также представителей частного сектора и международного сообщества.