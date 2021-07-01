Отдел по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками Горецкого РОВД выявил факты незаконного провоза партий яблок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, четыре машины были остановлены в Горецком районе в непосредственной близости от госграницы Беларуси. Автомобили двигались в направлении Российской Федерации под управлением граждан РФ.

В грузовых отсеках машин находился товар "яблоко свежее". На перевозимый груз водители не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для потребления.

Общий вес груза составил 14 тонн, стоимость яблок – более 22,5 тысяч белорусских рублей.

По указанным фактам Могилевской таможней начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.