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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ 14 ТОНН ЯБЛОК СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 22,5 ТЫС. БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
16:59 01.07.2021
Отдел по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками Горецкого РОВД выявил факты незаконного провоза партий яблок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, четыре машины были остановлены в Горецком районе в непосредственной близости от госграницы Беларуси. Автомобили двигались в направлении Российской Федерации под управлением граждан РФ.
В грузовых отсеках машин находился товар "яблоко свежее". На перевозимый груз водители не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для потребления.
Общий вес груза составил 14 тонн, стоимость яблок – более 22,5 тысяч белорусских рублей.
По указанным фактам Могилевской таможней начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.
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