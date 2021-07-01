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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,3%


16:51 01.07.2021

В Витебской области за январь-июнь 2021 года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» проданы 59 неиспользуемых объектов коммунальной и республиканской собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, это почти на 7,3% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Всего за шесть месяцев продано зданий и сооружений на сумму более Br1,7 млн, что примерно на 22,4% превышает выручку за аналогичный период 2020 года.

В последние пять лет в регионе устойчиво растут продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета: если по итогам 2015 года новых собственников обрели 76 строений, то за 2020-й – 140 объектов недвижимости. В текущем году тенденция сохраняется. При этом увеличение продаж идет по нарастающей от месяца к месяцу, а самым результативным стал июнь, когда продано 20 зданий.

В текущем году сохраняются и покупательские предпочтения. Инвесторы обращают внимание прежде всего на недвижимость, выставляемую на торги с начальной ценой продажи в одну базовую величину (удельный вес реализованных таким образом объектов – 58%), а также с удешевлением на 80% (30,5%).

Как и прежде, спросом пользуются здания производственного назначения, бывшие объекты системы образования и дошкольного воспитания, клубы и библиотеки. Так, за шесть месяцев покупатели приобрели 19 бывших школ и детсадов в сельской местности – столько же объектов образования и воспитания реализовано за весь 2020-й. Кроме того, впервые получилось продать недвижимость на аукционе за базовую величину под снос и дальнейшую рекультивацию земельного участка в соответствии с указом №169.

В этом году удалось найти собственников на три сооружения из государственного списка историко-культурного наследия. Это здания бывшего учебного корпуса 1917 года постройки в Орше и графской конюшни середины XIX века в Глубокском районе, а также бывшая усадьба витебского губернского предводителя дворянства Александра Римского-Корсакова в Полоцком районе. В перечне объектов на продажу в июле также есть историческая недвижимость: станционный дом с флигелем и каретной в Городокском районе и бывшая почтовая станция в Оршанском районе.

Всего на торги в июле выставлено более 40 объектов, в том числе около 10 сооружений системы образования и культуры на селе, а также шестиэтажная гостиница в Орше площадью почти 5 тыс. кв. м.
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