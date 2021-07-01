МТС запустил «Бизнес Пакет» для корпоративных клиентов, в который входят безлимитный проводной интернет, организация резервного 3G/4G-канала передачи данных и подключение до 25 SIM-карт с безлимитом интернета и звонков во все сети страны.

Новая линейка «Бизнес Пакет» включает безлимитный проводной доступ в интернет на скорости от 20 до 1024 Мбит/с. Двухдиапазонный Wi-Fi-роутер можно взять по специальной цене. Также можно со скидкой на абонплату подключить от 2 до 25 SIM-карт на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и мобильного интернета (до 2 Мбит/с). Ограничение по скорости можно убрать, подключив «Повышение скорости без ограничений» всего за 9 рублей в месяц.

В течение первых 12 месяцев на «Бизнес Пакет» действует скидка на проводной интернет. На скорости до 20 Мбит/с ежемесячная плата с учетом скидки составит 24,38 рубля, а на скорости до 1024 Мбит/с – 862,50. Абонплата за одну SIM-карту с тарифом «Бизнес Unlim 2.0» со скидкой составит 16 рублей в месяц.

Кроме того, абонентам дополнительно доступна 1 SIM-карта с «Корпоративным безлимитным интернетом»: неограниченным доступом в интернет по технологии 3G/4G. Это позволяет организовать резервный канал передачи данных. Стоимость обслуживания резервного канала со скидкой – 25 рублей в месяц.

«Бизнес Пакет» доступен как для действующих корпоративных абонентов фиксированного интернета, так и для новых пользователей, которые находятся в зоне покрытия проводного интернета от МТС.