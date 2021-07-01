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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
15:31 01.07.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июля 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br136,24 (ранее Br146,70), серебро - Br2,00 (ранее Br2,14), платина – Br81,74 (ранее Br91,67); палладий – Br207,29 (ранее Br219,34); родий – Br1488,93 (ранее Br1814,94), рутений - Br58,18 (ранее Br62,08); иридий – Br434,48 (ранее Br465,59) и осмий – Br31,03 (ранее Br31,04).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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