За 5 месяцев 2021 года через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси проследовало более 1 млн грузовых транспортных средств, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие цифры озвучил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский во время поездки в Молодечненский и Вороновский районы.

«Объем, перемещенных товаров автомобильным транспортом, увеличился на 10,7% и составил более 12,8 млн тонн. Ежесуточно белорусские таможенники оформляют более 6,7 тысячи грузовых автомобилей», - отметил Владимир Орловский на встрече с личным составом Молодечненского таможенного поста.

Таможенные органы Беларуси проводят активную работу по обновлению и совершенствованию инфраструктуры на границе. Использование в пунктах пропуска широкого комплекса технических средств контроля, в том числе инспекционно-досмотровых комплексов, позволяет снизить количество физически досматриваемых транспортных средств и повышает эффективность проводимого контроля. В 2021-2022 годах в автомобильном пункте пропуска «Бенякони» планируется строительство новой площадки для размещения инспекционно-досмотрового комплекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, Владимир Орловский ознакомился с ходом строительства в непосредственной близости от пункта пропуска «Бенякони» зоны ожидания транспортных средств с внедрением системы «Электронная очередь», благодаря которой перевозчики смогут эффективнее планировать время пересечения границы.

В рамках строительства объекта предусмотрено создание зоны ожидания для 250 транспортных средств, инфраструктуры для отдыха и питания водителей, осуществляющих международные перевозки.

С начала года через пункт пропуска «Бенякони» проследовало уже порядка 70 тысяч транспортных средств, 86% из них – грузовые автомобили.

Также в ходе поездки были обсуждены перспективы развития автоматического выпуска товаров и осуществление паспортного контроля должностными лицами таможенных органов.