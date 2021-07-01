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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСУДИЛИ В БГУ
15:07 01.07.2021
Семинарское занятие «Как организовать тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной траектории студента» состоялось 30 июня в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его участниками стали свыше 40 преподавателей БГУ. Автором и ведущим выступила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок.
Актуальность темы обусловлена активным внедрением тьюторства в университетскую среду. Это способствует индивидуализации обучения и созданию условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся.
По итогам семинара слушатели овладели современными формами, методами и технологиями тьюторской деятельности, а также научились их применять для разработки и реализации индивидуальной образовательной программы.
Семинар стал завершающим в авторской программе повышения квалификации ректора БГУ Андрея Короля «Технологии эвристического диалога: «Как обучать всех по-разному, но одинаково»». В рамках заявленной программы состоялись три оргдеятельностных семинара: «Можно ли обучать всех по-разному, но одинаково? Как разработать открытое (эвристическое) задание»; «Как разработать и провести занятие эвристического типа» и «Как спроектировать и провести эвристическое интернет-занятие».
По завершении программы участники получат свидетельства о повышении квалификации государственного образца, а преподаватели, внедрившие свои наработки в учебный процесс, в дополнение сертификаты.
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