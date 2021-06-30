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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1023 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
14:39 01.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2021 года выросло до 418,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 418 тыс. 212 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 410 тыс. 984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1187 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3153 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1023 человека число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 450 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 813 тыс. 944 теста.
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