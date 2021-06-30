Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2021 года выросло до 418,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 418 тыс. 212 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 410 тыс. 984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1187 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3153 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1023 человека число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 450 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 813 тыс. 944 теста.