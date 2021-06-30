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ЭКОНОМИКА РБ


ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 28,2 МЛН РУБЛЕЙ


13:42 01.07.2021

28,2 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-май 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,8%.

Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 15,2 млн рублей, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,2 млн рублей, подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 4 млн рублей, налогу на добавленную стоимость – 3,6 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 2,4 млн рублей.
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