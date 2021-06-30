|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 28,2 МЛН РУБЛЕЙ
13:42 01.07.2021
28,2 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-май 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,8%.
Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 15,2 млн рублей, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,2 млн рублей, подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 4 млн рублей, налогу на добавленную стоимость – 3,6 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 2,4 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
Курсы в банках
на 01.07.2021
Конвертация в банках
на 01.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте