А1 начал установку велопарковок в городах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первые из них появились сегодня в Минске возле входа в главный офис А1, а также у флагманского магазина компании и кофейни «Инклюзивный бариста» на улице Интернациональной. В течение нескольких лет в больших и малых городах по всей стране появятся дополнительные парковочные места для экологичного транспорта.

«Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду – один из главных принципов, которыми руководствуется А1 в своей деятельности. Именно поэтому мы решили продолжить улучшение велосипедной инфраструктуры с новым важным акцентом на экологии. Этот проект создан и реализовывается в соответствии с политикой компании в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Заботясь об уменьшении углеродного следа, комфортном перемещении велосипедистов и городской велоинфраструктуре в целом, А1 принял решение установить эргономичные велопарковки по всей стране», – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

Для разработки оригинальной конструкции и дизайна парковок А1 привлекались представители велодвижения. Так, например, эксперты предложили прорезинить грани столбика велопарковки, чтобы они не царапали велосипед. Также была продумана комбинаторность элементов: такую парковку можно компоновать как угодно в условиях городского пространства. Каждый столбик автономен и велосипед к нему можно припарковать с любой из четырех сторон. Благодаря этому новый объект органично вписывается в городской пейзаж. В конце 2020 года компания А1 утвердила экологическую политику на 2021−2025 гг. – официальный документ, в котором прописаны основные принципы и обязательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. А1 поддерживает тенденцию устойчивого развития во всех сферах своей деятельности, в том числе в социальных и инклюзивных проектах.