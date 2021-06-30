Страховые организации республики собрали за январь-май 2021 года 734,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,5%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2021 года страховые взносы составили 493,3 млн рублей, что на 96,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2021 года составили 241,4 млн рублей, что на 18,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-май 2020 года – 64,0%).

За январь-май 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 413,7 млн рублей, что на 94,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2021 года составил 56,3% (за январь-май 2020 года – 51,5%).

За январь-май 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 79,8 млн. рублей (за январь-май 2020 года – 58,2 млн рублей), из них 51,7 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 28,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-май 2020 года – 30,9 млн рублей и 27,3 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 июня 2021 года составила 8812 человек (на 1 июня 2020 года – 8871 человек).