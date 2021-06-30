В Ганцевичском лесхозе 30 июня 2021 года состоялось открытие завода по выпуску пеллет (топливных гранул).

Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, его строительство предусмотрено комплексной программой Министерства лесного хозяйства по повышению эффективности использования древесных ресурсов. В ее рамках на 2019-2021 годы было запланировано строительство нескольких заводов по выпуску топливных гранул.

Для возведения завода в Ганцевичах была выбрана площадка на базе цеха деревообработки лесхоза, где есть соответствующая производственная и логистическая инфраструктура. В среднем за месяц там перерабатывают около 3 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов, в результате чего образуется 1-1,3 тысячи кубометров отходов лесопиления: опилок и щепы. Сейчас эти отходы реализуются на внутреннем рынке, но после запуска нового производства их вовлекут во вторичный оборот, и в виде пеллет будут отправлять на экспорт.

Мощности завода рассчитаны на выпуск 20 тысяч тонн пеллет в год, для получения которых планируется перерабатывать более 40 тысяч кубометров невостребованной низкосортной древесины и 10-12 тысяч кубометров отходов лесопиления.

В целом же реализация этого проекта даст возможность не только вовлечь в оборот низкокачественную древесину и отходы лесопиления, но и позволит выпускать востребованную на внешних рынках продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, на новом производстве созданы новые рабочие места.

Общая стоимость пеллетного завода с оборудованием и строительно-монтажными работами составила более 9,5 миллиона рублей. Источниками финансирования стали собственные средства лесхоза и кредитные ресурсы. В лесхозе рассчитывают, что при экспорте топливных гранул на европейский рынок, завод ежемесячно будет давать более 150 тысяч евро валютной выручки. В итоге планируется, что проект полностью окупится в течение семи лет.

Пеллетный завод в Ганцевичах стал вторым на Брестчине. Выход на проектную мощность запланирован на октябрь 2021 года. Первый такой завод начал действовать в мае 2020 года на базе Пружанского лесхоза в деревне Слобудка. Строительство еще одного завода начато в этом году в Кобринском опытном лесхозе.