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ЭКОНОМИКА РБ
НЕУПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОВЛЕКЛА ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЯ ДВУХ РЕКЛАМНЫХ ФИРМ
11:32 01.07.2021
Директор и учредитель двух рекламных коммерческих организаций в Брестской и Гомельской областях не платили страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Эти факты выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области при проведении проверочных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор и учредитель рекламных фирм с августа 2010 года по февраль 2021 года выплачивали зарплату работникам двумя способами: официально – минимальную заработную плату с зачислением на карт-счета и «в конверте» наличными без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.
Источником выплаты «серой» зарплаты была выручка от оказания рекламных услуг, которая не отражалась в документах этих коммерческих структур, а также деньги, перечисляемые на расчетный счет индивидуального предпринимателя по фиктивному договору оказания услуг по управлению предприятиями.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных страховых взносов превысил 200 тыс. рублей.
Управлением Следственного комитета по Брестской области в отношении директора и учредителя частных предприятий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).
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