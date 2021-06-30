|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫДАВАТЬ СЕРТИФИКАТЫ ЦТ В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ С 16 ИЮЛЯ, А ЗА РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ — С 23 ИЮЛЯ
11:11 01.07.2021
Выдавать сертификаты ЦТ начнут с 16 июля, а за резервные дни — с 23 июля. Об этом target="_blank">сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, в этом году на ЦТ зарегистрировались более 62 тысяч человек. Стартовало оно 16 июня с испытания по белорусскому языку. Следующее ЦТ — по физике — пройдет 2 июля.
Даты резервных дней — 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — со 2 по 9 июля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
Курсы в банках
на 01.07.2021
Конвертация в банках
на 01.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте