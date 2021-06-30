Выдавать сертификаты ЦТ начнут с 16 июля, а за резервные дни — с 23 июля. Об этом target="_blank">сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, в этом году на ЦТ зарегистрировались более 62 тысяч человек. Стартовало оно 16 июня с испытания по белорусскому языку. Следующее ЦТ — по физике — пройдет 2 июля.

Даты резервных дней — 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни — со 2 по 9 июля.