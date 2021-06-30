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ЭКОНОМИКА РБ


S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСИ С "НЕГАТИВНЫМ" ПРОГНОЗОМ


10:58 01.07.2021

S&P Global Ratings 30 июня подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В" с "негативным прогнозом".

"На наш взгляд, санкции, введенные Европейским союзом в отношении Республики Беларусь 24 июня 2021 года, не окажут немедленного давления на платежный баланс страны или способность правительства обслуживать долг. Однако макроэкономические условия остаются неустойчивыми с учетом затянувшегося политического кризиса, возможности ужесточения международных санкций и потребностей в постоянной финансовой поддержке со стороны России. Мы подтверждаем суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В/В" и сохраняем прогноз "Негативный" их изменения", - говорится в сообщении S&P.

В нем отмечается, что "негативный" прогноз отражает риск того, что в следующие 12 месяцев затянувшийся политический кризис и международные санкции могут оказать более значительное давление на экономические и фискальные показатели, а также на платежный баланс страны", чем предполагает в настоящее время агентство. По мнению экспертов, это также может сказаться на стабильности белорусской банковской системы.

"Мы также учитываем возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки Беларуси со стороны России, например, в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Беларуси может быть сложно выполнить", - отмечают эксперты агентства.

S&P может понизить рейтинги Беларуси в случае более существенного сокращения валютных резервов страны, чем ожидается в настоящее время, вследствие более значительных последствий международных санкций, например, сокращения поступлений по счету текущих операций (СТО) или ускоренного оттока депозитов резидентов и конвертации сбережений резидентов в иностранную валюту. При таком развитии ситуации могут возникнуть риски, способные нарушить финансовую стабильность и привести к росту условных обязательств правительства, считают в агентстве.

Кроме того, S&P может понизить суверенный рейтинг, если поддержка со стороны России окажется недостаточной для того, чтобы Беларусь смогла осуществить погашение долговых обязательств с наступающими сроками востребования в полном объеме.

S&P может пересмотреть прогноз по суверенным рейтингам на "стабильный" в случае снижения политической неопределенности и появления более определенных перспектив разрешения политического кризиса, что бы способствовало укреплению экономических и бюджетных показателей Беларуси, а также повышению стабильности финансового сектора страны". Позитивное рейтинговое действие также может быть вызвано значительным увеличением международных резервов страны.
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