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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
10:51 01.07.2021
Минский моторный завод примет участие в 11-й международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 5 по 8 июля 2021 года в Екатеринбурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продукция ММЗ будет экспонироваться на коллективном стенде производителей машиностроительной отрасли Беларуси. В число экспонатов войдут макеты двигателей MMZ-3LD, Д-243, компрессорная прицеп-станция и дизель-насосная установка.
На экспозиции будут работать специалисты конструкторской и маркетинговой служб предприятия, также Торгового дома ММЗ в Ногинске.
Выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, собирающая технических специалистов и руководителей российских предприятий и зарубежных компаний. На мероприятии закладываются основы промышленной политики, заключаются контракты и налаживается диалог между странами, покупателями и производителями.
Широко известна выставка еще и тем, что обычные зрители могут здесь опробовать технические новинки. Например, в прошлые годы посетители могли «пообщаться» с роботами, примерить на себя роль водителя электромобиля, испытать очки виртуальной реальности.
Выставка является тематической, в этом году ее тема – «Гибкое производство. Максимальная адаптация». Страной – главным партнером мероприятия выступает Италия.
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