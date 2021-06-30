ЭКОНОМИКА РБ

В ЛЕСХОЗАХ МИНСКОГО ГПЛХО ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО 500 ГА ЛЕСОВ

10:41 01.07.2021 За прошедшую неделю под воздействием неблагоприятных погодных условий (грозы с сильным порывистом ветром) в лесхозах Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения повреждено около 500 га лесов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, наибольшие объемы ветровально-буреломных насаждений выявлены в Крупском, Молодечненском и Столбцовском лесхозах. В целом по объединению сплошные санитарные рубки необходимо провести на площади около 70 га, выборочные санитарные рубки на площади 150 га и уборку захламленности на площади в 260 га.