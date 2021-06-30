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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛЕСХОЗАХ МИНСКОГО ГПЛХО ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО 500 ГА ЛЕСОВ
10:41 01.07.2021
За прошедшую неделю под воздействием неблагоприятных погодных условий (грозы с сильным порывистом ветром) в лесхозах Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения повреждено около 500 га лесов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, наибольшие объемы ветровально-буреломных насаждений выявлены в Крупском, Молодечненском и Столбцовском лесхозах.
В целом по объединению сплошные санитарные рубки необходимо провести на площади около 70 га, выборочные санитарные рубки на площади 150 га и уборку захламленности на площади в 260 га.
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