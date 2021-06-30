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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕРЕВНЕ ПИЩАЛОВО ОРШАНСКОГО РАЙОНА ЗАПУСТИЛИ ГАЗОПРОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 4 КМ
09:35 01.07.2021
В деревне Пищалово Оршанского района запустили проводящий распределительный газопровод протяженностью более 4 км.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», врезка осуществлялась в газопровод среднего давления диаметром 219 мм в Орше.
Основным потребителем нового газопровода в населенном пункте стало ООО «Калина», которое занимается выращиванием и производством аптечных лекарственных растений. На предприятии природный газ будет использоваться для просушки трав и отопления помещений. В перспективе в деревне каждый дом сможет подключиться к уличному газопроводу, который в дальнейшем будет построен по заявкам местных жителей. Сельчане смогут не только готовить пищу на газовых плитах, но и при желании установить отопительные газовые котлы для обогрева жилого помещения.
Как рассказал директор ПУ «Оршагаз» филиала ПРУП «Витебскоблгаз» Евгений Драбо, газификация деревни выполнена в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. Строительство объекта длилось один месяц, работы выполняло УП «Витебскгазстрой» холдинга ОАО «Белгазстрой».
Оршанский район считается пионером в строительстве газопроводов для подачи природного газа в населенные пункты в Витебской области. Протяженность газопроводящей сети региона составляет более 1 тыс. км.
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