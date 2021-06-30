ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕРЕВНЕ ПИЩАЛОВО ОРШАНСКОГО РАЙОНА ЗАПУСТИЛИ ГАЗОПРОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 4 КМ


09:35 01.07.2021

В деревне Пищалово Оршанского района запустили проводящий распределительный газопровод протяженностью более 4 км.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», врезка осуществлялась в газопровод среднего давления диаметром 219 мм в Орше.

Основным потребителем нового газопровода в населенном пункте стало ООО «Калина», которое занимается выращиванием и производством аптечных лекарственных растений. На предприятии природный газ будет использоваться для просушки трав и отопления помещений. В перспективе в деревне каждый дом сможет подключиться к уличному газопроводу, который в дальнейшем будет построен по заявкам местных жителей. Сельчане смогут не только готовить пищу на газовых плитах, но и при желании установить отопительные газовые котлы для обогрева жилого помещения.

Как рассказал директор ПУ «Оршагаз» филиала ПРУП «Витебскоблгаз» Евгений Драбо, газификация деревни выполнена в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. Строительство объекта длилось один месяц, работы выполняло УП «Витебскгазстрой» холдинга ОАО «Белгазстрой».

Оршанский район считается пионером в строительстве газопроводов для подачи природного газа в населенные пункты в Витебской области. Протяженность газопроводящей сети региона составляет более 1 тыс. км.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.5312
RUB 3.4963
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0116 -0.0033
USD 2.5324 +0.0012
RUB 3.4707 -0.0256
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0050 3.0080
USD 2.5300 2.5380
RUB 3.4550 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 86.5500 86.9500
USD/RUB 73.0500 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте