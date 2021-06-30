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ЭКОНОМИКА РБ


НА МОЗЫРСКОМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ


09:22 01.07.2021

В ОАО «Мозырский НПЗ» завершаются ремонтные работы. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, в 2021 году на плановый капитальный ремонт было выведено более половины основных технологических мощностей завода. В целом мероприятия, предусмотренные программой ремонта, прошли строго по графику.

Самые сложные и масштабные работы были развернуты на комплексе ЛК-6У №2 топливно-каталитического производства. Помимо регламентных работ, связанных с ремонтом, техническим освидетельствованием и диагностированием оборудования, здесь частично заменены основные технологические трубопроводы, емкостное и теплообменное оборудование секций 100, 200, 300, 400, змеевик печи F-201 секции 200, большое количество ручной и электроприводной арматуры компрессорного оборудования. Преимущественно работы проводились в две смены, а отдельные из них, в силу своей специфики, – в круглосуточном режиме. На данный момент капитальный ремонт комплекса ЛК-6У №2 практически завершен. Начались пусковые операции.

Крупные ремонтные работы выполнены на реакторно-регенераторном блоке комбинированной установки каталитического крекинга каталитического производства бензина. Технологический персонал этого объекта совместно со специалистами РМП и фирмы-производителя оборудования выполнили капитальный ремонт паровой турбины компрессора К-3001 и самого компрессорного агрегата. Успешно завершена и одна из наиболее трудоемких операций – замена ротора компрессора К-3001. В настоящий момент ведется предпусковая подготовка и обкатка обновленного сердца установки каталитического крекинга.

Кроме этого, на установке каталитического крекинга прошли ревизия и ремонт различного насосного оборудования и компрессорных установок, устранены дефекты трубопроводов, выявленные при их диагностировании, и другие работы.

«На большинстве заводских объектов капитальный ремонт уже завершен. Технологический персонал приступил к их выводу на нормальный режим. Чуть позже эти операции начнутся на отдельных установках каталитического производства бензинов», - рассказали на предприятии.
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