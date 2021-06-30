По результатам камеральной проверки за январь-май 2021 года плательщики Витебской области доплатили 483 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС по Витебской области.

«В январе-мае 2021 года по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями Витебской области, по направленным уведомлениям 59 плательщиков в добровольном порядке доплатили подоходный налог в бюджет на сумму 483 тыс. рублей»,- говорится в сообщении.

Инспекция также отмечает, что в настоящее время на особом контроле в налоговых органах области находится вопрос выплаты нанимателями своим работникам заработной платы «в конвертах» и неисполнение налоговыми агентами обязательств по исчислению, удержанию и перечислению сумм подоходного налога с выплаченных доходов.

По данному направлению инспекциями проводится анализ сведений в налоговых декларациях, движений по расчетным счетам плательщиков, а также используется информация, содержащаяся в обращениях и жалобах физических лиц.