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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛ 1,0 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЛИ 1,5% ВВП


17:43 30.06.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2021 года составил 1,0 млрд рублей, или 1,5% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2021 года сложились в сумме 24,0 млрд рублей, или 44,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,1 млрд рублей, или 44,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд рублей, или 49,4%. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд рублей, или 43,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,2 млрд рублей, или 55,1%.

Доходы республиканского бюджета составили 10,8 млрд рублей, или 45,7% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,9 млрд рублей, или 41,5% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 июня 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 180,5 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2021 года составили 24,1 млрд рублей, или 40,0% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 5,4 млрд рублей (40,2%), на финансирование национальной экономики – 2,5 млрд рублей (39,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,2 млрд рублей (41,8%).

Расходы республиканского бюджета составили 11,8 млрд рублей, или 39,8% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 7,8 млрд рублей, или 41,6% утвержденного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-май 2021 года сложился в сумме 0,1 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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