Комитет государственного контроля Витебской области принял меры по обеспечению вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, предоставленных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на Витебщине земельные участки для производства сельхозпродукции предоставлены 454 КФХ. Наибольшее количество таких хозяйств зарегистрировано в Витебском (77) и Глубокском (57) районах.

Как показали проверки, не все фермеры используют земельные участки по целевому назначению, а то и не используют их вовсе.

Так, госконтролеры выявили факты неиспользования земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые уже ликвидированы либо находятся в стадии ликвидации. При этом право пользования земельным участком в момент ликвидации юридического лица не прекращено.

Следует отметить, что в такой ситуации землепользователь не освобождается от обязанности проводить благоустройство земельного участка, а также от платы за его использование (арендная плата либо земельный налог).

В частности, в Полоцком районе земельные участки числятся за 9 ликвидированными КФХ, причем одно из них было ликвидировано еще в 1997 году. Эти земельные участки не использовались в сельскохозяйственной деятельности, заросли сорняками и древесно-кустарниковой растительностью. Не вносилась плата за пользование участками.

Кроме того, в Полоцком районе находятся в стадии ликвидации 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, земельные участки которых также не используются.

Аналогичные факты установлены в 9 районах Витебщины: Бешенковичском, Браславском, Витебском, Глубокском, Докшицком, Лиозненском, Ушачском, Чашникском и Шарковщинском.

Несмотря на то, что отдельные земельные участки предоставлялись главам крестьянских (фермерских) хозяйств уже после ликвидации юридических лиц, земельный налог они тоже не уплачивали. При этом местные органы власти не привлекали к административной ответственности виновных в нарушении требований земельного законодательства (за неиспользование земель).

Только после вмешательства госконтролеров бывшему фермеру из Браславского района было доначислено 8 тыс. рублей земельного налога за участки площадью более 7 га, предоставленные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (ликвидировано в 2011 году). За невыполнение требований по охране земель в отношении этого землепользователя составлено 5 постановлений о привлечении к административной ответственности. Земли изъяты и предоставлены сельхозпредприятию.

Комитет госконтроля Витебской области подготовил предложения местным органам власти по исправлению сложившейся ситуации.