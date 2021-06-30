В Национальном аэропорту Минск с 1 июля 2021 года будет выполняться только экспресс ПЦР - тестирование на COVID-19 по технологии SmartAmp.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, это значительно позволит увеличить мощность лаборатории.

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 06:30 - 18:00, суббота - воскресенье до 17.00 (технический перерыв 12:00-13:00).

Забор биологического материала на ПЦР-исследование осуществляется только при наличии авиабилета и электронной записи с 7:00 до 16:00 (в субботу и воскресенье — до 15:00). При этом граждане, записавшиеся на сайте, но не имеющие авиабилета или с билетом на любой другой вид транспорта, приниматься не будут.

Запись на тестирование будет открываться на один день в 07:00 ежедневно на сайте http://www.minsksanepid.by с 4 июля (например, 4 июля в 07:00 откроется запись на 5 июля).

Выдача результатов исследований будет осуществляться после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp следующая: для резидентов Беларуси – 67 рублей 43 копейки; для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.

Лицам, убывающим с территории Беларуси в государства - члены ЕврАзЭС, обязательно нужно вносить результаты тестов на инфекцию COVID-19 в систему «Путешествую без COVID-19».

Стоимость ПЦР-исследования с внесением результата в систему «Путешествую без COVID-19»: для резидентов Республики Беларусь – 71 рубль 03 копейки, для нерезидентов – 88 рублей 80 копеек.