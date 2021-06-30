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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЧАНЕ И ЖИТЕЛИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОДЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ЖАЛОВАЛИСЬ НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТСУТСТВИЕ СТАБИЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
15:47 30.06.2021
Комитет государственного контроля 29 июня 2021 года провел «горячую линию» по вопросам качества водоснабжения и водоотведения в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, на протяжении трех часов, отведенных на общение представителей Комитета госконтроля и УП «Минскводоканал» с гражданами, поступило 24 обращения. Причем звонки были не только от минчан, но и от жителей населенных пунктов Минской области, в том числе расположенных в пристоличье.
В основном поднятые заявителями вопросы касались качества питьевой воды и отсутствия стабильного водоснабжения.
Так, поступило четыре обращения о плохом качестве питьевой воды и периодическом отсутствии напора в водопроводе в жилом доме по адресу ул. Рождественская, д. 2б в аг. Новоселье Минского района. В этом населенном пункте продолжается возведение новых жилых домов, а необходимые мощности водоснабжения не построены. Аналогичная проблема характерна для аг. Ратомка, аг. Ждановичи и д. Большой Тростенец Минского района, аг. Тимковичи Копыльского района Минской области.
От минчан поступили жалобы на несоответствие водопроводной воды установленным нормативам в жилых домах № 3 по ул. Олешева (три обращения), № 132 по ул. Максима Богдановича (три обращения), № 15 по ул. Интернациональной, № 2 по пер. Верхнему, № 3 по ул. Неманской, № 66 по ул. Якубова, № 8 по ул. Якуба Коласа, № 136 по ул. Притыцкого. Как сообщили проживающие в жилом комплексе «Аркадия», вода зачастую имеет запах нефтепродуктов, а в выходные дни и вовсе пропадает.
Обеспокоенность отсутствием нормальной ливневой канализации высказала жительница ул. Алтайской (в период дождей некоторые участки этой улицы становятся непроходимыми).
Все обращения будут направлены в Минский городской и Минский областной исполкомы, а также эксплуатирующие организации для принятия оперативных мер реагирования. Решение вопросов взято на контроль в КГК.
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