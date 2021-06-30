Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2021 года выросло до 417,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 417 тыс. 189 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 409 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 919 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 914 человек число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 846 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 795 тыс. 494 теста.