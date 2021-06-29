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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ 3 ИЮЛЯ ПРЕДОСТАВИТ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ ВЕТЕРАНАМ ВОВ


14:14 30.06.2021

3 июля Белтелеком предоставит бесплатные междугородные телефонные разговоры (звонки по Беларуси) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за исключением разговоров с абонентами сотовых подвижных сетей, доступа в интернет и пользования платными справочно-информационными службами, организованными по междугородному принципу.

Так, бесплатные междугородные телефонные разговоры предоставляются c 00.00 часов до 24.00 часов 03.07.2021 автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются следующие физические лица:

Герои Советского Союза;

полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины – 62 года 6 месяцев, женщины – 57 лет 6 месяцев.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, необходимо набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать междугородный телефонный разговор с помощью телефониста по следующим номерам:

для абонентов Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов Могилева и Могилевской области – 8-18.

Справку по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров можно получить по телефону единой справочно-информационной службы 153.
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