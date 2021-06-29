Прокуратура Брестской области выявила нарушения и недостатки в сфере эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, проверяя на месте реальное состояние таких земель с учетом сведений земельно-информационной системы «Геопортал», прокуроры выявили факты зарастания пахотных и улучшенных луговых земель в Барановичском, Брестском, Березовском, Ганцевичском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Лунинецком, Ляховичском, Пружанском и Столинском районах.

Обнаружено всего 56 участков неиспользуемых сельскохозяйственных земель, общая площадь которых составила 1417 га.

Кроме того, в ходе проверки вскрыты факты несвоевременного и недостаточного проведения хозяйствами необходимых агротехнических мероприятий, отсутствия должного контроля за охраной и использованием сельскохозяйственных земель со стороны уполномоченных должностных лиц.

В связи выявленными нарушениями прокуроры Брестчины внесли 15 актов реагирования, потребовали решить вопрос о вовлечении неиспользуемых земель в оборот и привлечь к дисциплинарной ответственности более 25 должностных лиц.

В Брестской области площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет более 1,2 млн га, или около 40% от общей площади территории региона.