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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ПРОЙДЕТ В КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» 16 ИЮЛЯ
13:45 30.06.2021
День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 16 июля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, мероприятие соберет широкий круг предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом – представителей промышленного комплекса, ученых, компаний-импортеров электромобилей.
На демонстрационной площадке будет представлена электромобильная техника, а также элементы компонентной базы для электромобилей. Среди участников выставки – Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, приборостроительный завод «Оптрон», BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-белорусского парка «Великий камень», ПО «Белоруснефть», компании «БЕЛДЖИ», «Green cars», «РЭНЕРА» и другие.
Посетители выставки также смогут ознакомиться с модельным рядом индивидуальных электротранспортных средств - электромотоциклами, электровелосипедами и электроскутерами. Программа мероприятия включает тест-драйвы, соревнования для любителей езды на моноколесах, а также заезд детских гоночных электрокартов, который будет организован госкорпорацией «Росатом».
«День электротранспорта направлен на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Дополнительные возможности для развития отрасли созданы с вводом в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции», - отметили в министерстве.
Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
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