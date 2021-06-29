День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 16 июля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, мероприятие соберет широкий круг предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом – представителей промышленного комплекса, ученых, компаний-импортеров электромобилей.

На демонстрационной площадке будет представлена электромобильная техника, а также элементы компонентной базы для электромобилей. Среди участников выставки – Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, приборостроительный завод «Оптрон», BKM Holding, МАЗ, МТЗ, резиденты Китайско-белорусского парка «Великий камень», ПО «Белоруснефть», компании «БЕЛДЖИ», «Green cars», «РЭНЕРА» и другие.

Посетители выставки также смогут ознакомиться с модельным рядом индивидуальных электротранспортных средств - электромотоциклами, электровелосипедами и электроскутерами. Программа мероприятия включает тест-драйвы, соревнования для любителей езды на моноколесах, а также заезд детских гоночных электрокартов, который будет организован госкорпорацией «Росатом».

«День электротранспорта направлен на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Дополнительные возможности для развития отрасли созданы с вводом в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской атомной электростанции», - отметили в министерстве.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».