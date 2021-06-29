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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЕТ 3,1% В ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ


13:29 30.06.2021

Туризм в Беларуси составляет 3,1% в экспорте товаров и услуг. Об этом свидетельствует карта, опубликованная в Тelegram-канале «Черногория-новости».

Согласно информации, среди европейских стран самый высокий соответствующий показатель у Черногории – 52,8%.

Наибольшая доля доходов от экспорта товаров и услуг из всех европейских стран наблюдается в Черногории - 52,8%, соседняя Албания имеет близкий показатель 51%.

Также достаточно высокий процент туристических услуг в экспорте Хорватии – 38,6%. Минимальная «зависимость от туризма» зафиксирована в Бельгии — всего 2,4%.

В России этот показатель составляет 3,7%, в Украине — 4,1%.
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