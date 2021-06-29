|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАН ГОССТАНДАРТИЗАЦИИ-2021 ДОПОЛНЕН РАЗРАБОТКОЙ СТАНДАРТОВ И ИЗМЕНЕНИЙ К НИМ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
12:14 30.06.2021
Госстандарт утвердил изменение № 2 к Плану государственной стандартизации-2021, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в соответствии с ним дополнительно включена разработка почти двух десятков государственных стандартов и изменений к ним в различных отраслях экономики.
В их числе – стандарты в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, дорожного строительства, пищевой продукции, охраны окружающей среды и природопользования и др.
Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.
Ознакомиться с изменением № 2 к плану можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2021
Курсы в банках
на 30.06.2021
Конвертация в банках
на 30.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте