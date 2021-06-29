Госстандарт утвердил изменение № 2 к Плану государственной стандартизации-2021, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в соответствии с ним дополнительно включена разработка почти двух десятков государственных стандартов и изменений к ним в различных отраслях экономики.

В их числе – стандарты в области энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, дорожного строительства, пищевой продукции, охраны окружающей среды и природопользования и др.

Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.

Ознакомиться с изменением № 2 к плану можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».