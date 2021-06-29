В текущем году в Брестской области применяют упрощенную систему налогообложения 29,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 7,3 тыс. организаций и 22,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС По сравнению с прошлым годом количество таких субъектов выросло на 4,2%.

За январь-май 2021 года инспекциями Брестской области в адрес 412 субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, направлено 452 уведомления о представлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений, либо внесении соответствующих исправлений в налоговую декларацию (расчет) и (или) документы, либо представлении налоговой декларации (расчета).

В ответ плательщиками представлены налоговые декларации (расчеты) с внесенными изменениями и дополнениями, общая сумма налогов к доплате составила 1,29 млн рублей. Разница между общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и суммой налоговых вычетов уменьшена на 243,1 тыс. рублей.