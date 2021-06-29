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ЭКОНОМИКА РБ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ" ПОСТРОЯТ В МИНСКЕ
10:15 30.06.2021
В Минском горисполкоме 29 июня 2021 года подписан инвестиционный договор о строительстве в столице многофункционального комплекса "Северный берег". Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, в составе комплекса предусмотрено возведение Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли, зданий общественно-делового назначения, социальных объектов, жилых домов с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой.
Реализовать проект предполагается в течение 2021-2040 годов.
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