В Минском горисполкоме 29 июня 2021 года подписан инвестиционный договор о строительстве в столице многофункционального комплекса "Северный берег". Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, в составе комплекса предусмотрено возведение Минского международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли, зданий общественно-делового назначения, социальных объектов, жилых домов с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой.

Реализовать проект предполагается в течение 2021-2040 годов.