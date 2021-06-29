На заседании Совета по развитию предпринимательства 28 июня обсуждалась практика применения налогового законодательства, в частности, статьи 33 Налогового кодекса.

Как сообщает сайт совета, адвокат и медиатор Екатерина Гамзунова обозначила ключевые проблемы и последствия применения статьи 33 Налогового кодекса.

В частности, отсутствие в публичном доступе четко и однозначно сформированных признаков противоправных схем дробления бизнеса с целью ухода от налогов; распространение в ходе налоговых проверок пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года, на правоотношения, имевшие место до указанной даты; субъективный подход к оценке бизнес-модели и рассмотрение любого варианта работы с субъектом - пользователем УСН как схемы противоправного уклонения от налогов; некорректная налоговая реконструкция, не учитывающая издержки всех участников «группы лиц»; фактическая угроза применения уголовной ответственности, даже в случае добровольной корректировки налоговых обязательств по уведомлению налогового органа.

По итогам обсуждения этого вопроса члены совета приняли решение обратиться в Верховный суд с просьбой внести в постановление Пленума Верховного суда от 19 декабря 2019 г № 6 «О применении судами законодательства при рассмотрении экономических и гражданских дел, возникающих из налоговых правоотношений» дополнения, разъясняющие порядок и условия корректировки налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога по основанию «дробление бизнеса» в отношении хозяйственных операций до 1 января 2019 г.

Кроме того, принято решение обратиться в Совет министров с просьбой рекомендовать Департаменту финансовых расследований Комитета госконтроля исключить практику возбуждения уголовных дел по ст. 243 УК РБ при дроблении бизнеса в период до 1 января 2019 г.

Совет также просит правительство поручить Министерству по налогам и сборам обеспечить размещение в публичном доступе общих признаков сделок, которые формально не противоречат законодательству, но имеют целью снижение налоговой нагрузки, в том числе путем получения необоснованных налоговых льгот.

Ранее Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) предложили ввести мораторий на применяемую практику доначисления налогов и штрафных санкций при применении пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса. Письмо с предложениями бизнес-союзов было направлено в Администрацию президента, Совет министров, Конституционный суд и Верховный суд.