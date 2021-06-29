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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРОК ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ПРОДЛЕН ДО 15 ИЮЛЯ - МАРТ
17:55 29.06.2021
Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров до 15 июля 2021 г. продлила срок возможного повышения цен на весь ассортимент детского питания на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, повышение может быть осуществлено юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию детского питания на внутренний рынок.
«Данное решение принято для сохранения ассортимента рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации», - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 30 июня текущего года.
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