ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» начало изготовление опытных образцов нового класса техники для обслуживания аэропортов.

Как сообщии ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это машины для буксировки багажных и контейнерных телег БЕЛАЗ-34010 и средства наземного обслуживания БЕЛАЗ-34020. Основное их преимущество – наличие полного привода с возможностью отключения переднего ведущего моста.

Машина имеет двигатель мощностью 80 л.с., гидромеханическую трансмиссию 3х3, тяговое усилие, 32 кН – для багажного тягача и 40кН для тягача средств наземного обслуживания.

Напомним, что БЕЛАЗ готовится вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов. Уже изготовлены аэродромные тягачи серии БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 тонн. Начались испытания нового аэродромного тягача БЕЛАЗ-54010, предназначенного для буксировки воздушных судов с взлётной массой до 150 тонн. Проектируется новая машина для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 тонн. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).