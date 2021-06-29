Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2021 года выросло до 416,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 416 тыс. 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 тыс. 878 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 375 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 495 человек число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 905 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 776 тыс. 648 тестов.

Более 883,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 585,6 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.