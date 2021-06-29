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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ СПЕЦТОРГИ ЛЕСОПРОДУКЦИЕЙ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЮ


16:12 29.06.2021

Почти 5 тыс. куб. м пиломатериалов на общую сумму 2,5 млн USD реализованы в Великобританию по итогам специальной торговой сессии, состоявшейся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги стали первым опытом реализации лесопродукции на британский рынок в виде комплексных многобазисных лотов. С декабря прошлого года такой механизм успешно применяется при работе с китайскими компаниями, что позволило существенно нарастить экспорт белорусских товаров в КНР.

«Практика реализации лесопродукции на нескольких базисах поставки с доставкой до конечного покупателя продемонстрировала высокую эффективность с точки зрения развития экспорта в Китайскую Народную Республику. В результате продажи белорусской продукции в эту страну выросли в 4 раза, до 18,9 млн USD. Поэтому было принято решение расширить применение данного механизма и на другие перспективные рынки. Согласно статистике за последние 6 месяцев, Великобритания, наряду с Китаем, является одним из самых быстрорастущих экспортных направлений на биржевой площадке. По сравнению с первым полугодием 2020 г. поставки белорусских пиломатериалов в Соединенное Королевство увеличились в 11 раз, до 12,2 млн USD, а деревянных кольев, столбов и оцилиндрованных изделий – в 16 раз, до 3,7 млн USD. Кроме того, в конце апреля стартовали регулярные продажи на британский рынок дубленого полуфабриката «вет-блю», выпускаемого отечественными кожевенными комбинатами. Всего за два месяца сумма сделок по этой товарной позиции уже превысила 740 тыс. USD и продолжает динамично расти», – отметили в пресс-службе БУТБ.

На 1 июня 2021 года на БУТБ были аккредитованы 67 компаний из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Сделки совершались преимущественно по секциям лесопродукции и сельхозпродукции.
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