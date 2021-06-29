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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ 30 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ
15:06 29.06.2021
30 июня 2021 года Белорусская железная дорога обеспечит прием и проследование четырехтысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай-Европа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, аналогичное количество контейнерных поездов в 2020 году БЖД перевезла 3 сентября 2020 года. Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай-Европа-Китай обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка 24 контейнерных поездов.
Высокий уровень сервиса и скорость доставки груза железнодорожным транспортом в адрес европейских грузополучателей подтверждается динамикой роста объемов отправляемых поездов и открытием новых маршрутов. Так, из Китая транзитом через Беларусь в адрес европейских потребителей еженедельно отправляется от 90 до 100 контейнерных поездов.
В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе: Китай-Европа – в 1,5 раза; Европа-Китай – в 1,9 раза.
Белорусская железная дорога развивает свою инфраструктуру под перевозку планируемых объемов грузов в контейнерах. Кроме того, на дополнительных маршрутах через белорусско-польские пограничные переходы в настоящее время существует резерв пропускной способности: на погранпереходе Брузги/Кузница-Белостоцкая – 41,5%, на погранпереходе Свислочь/Семянувка – 45%.
Белорусской железной дорогой и Польскими железными дорогами еще в 1-м квартале 2019 г. завершены все работы по реализации организационно-технических мероприятий, направленных на открытие железнодорожного пункта пропуска Высоко-Литовск/Черемха. Однако решение об открытии данного пункта пропуска и возобновлении грузового движения польской стороной до настоящего времени не принято.
В целях увеличения размеров движения поездов на пограничном переходе Брест/Тересполь актуальным остается вопрос строительства нового железнодорожного моста через реку Западный Буг.
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