30 июня 2021 года Белорусская железная дорога обеспечит прием и проследование четырехтысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай-Европа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, аналогичное количество контейнерных поездов в 2020 году БЖД перевезла 3 сентября 2020 года. Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай-Европа-Китай обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка 24 контейнерных поездов.

Высокий уровень сервиса и скорость доставки груза железнодорожным транспортом в адрес европейских грузополучателей подтверждается динамикой роста объемов отправляемых поездов и открытием новых маршрутов. Так, из Китая транзитом через Беларусь в адрес европейских потребителей еженедельно отправляется от 90 до 100 контейнерных поездов.

В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе: Китай-Европа – в 1,5 раза; Европа-Китай – в 1,9 раза.

Белорусская железная дорога развивает свою инфраструктуру под перевозку планируемых объемов грузов в контейнерах. Кроме того, на дополнительных маршрутах через белорусско-польские пограничные переходы в настоящее время существует резерв пропускной способности: на погранпереходе Брузги/Кузница-Белостоцкая – 41,5%, на погранпереходе Свислочь/Семянувка – 45%.

Белорусской железной дорогой и Польскими железными дорогами еще в 1-м квартале 2019 г. завершены все работы по реализации организационно-технических мероприятий, направленных на открытие железнодорожного пункта пропуска Высоко-Литовск/Черемха. Однако решение об открытии данного пункта пропуска и возобновлении грузового движения польской стороной до настоящего времени не принято.

В целях увеличения размеров движения поездов на пограничном переходе Брест/Тересполь актуальным остается вопрос строительства нового железнодорожного моста через реку Западный Буг.