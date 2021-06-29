ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ 30 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ


15:06 29.06.2021

30 июня 2021 года Белорусская железная дорога обеспечит прием и проследование четырехтысячного транзитного контейнерного поезда, следующего через белорусско-польские пограничные переходы в сообщении Китай-Европа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, аналогичное количество контейнерных поездов в 2020 году БЖД перевезла 3 сентября 2020 года. Ежемесячно общий объем перевозок по БЖД составляет более 700 контейнерных поездов. При этом в среднем в сутки только в сообщении Китай-Европа-Китай обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка 24 контейнерных поездов.

Высокий уровень сервиса и скорость доставки груза железнодорожным транспортом в адрес европейских грузополучателей подтверждается динамикой роста объемов отправляемых поездов и открытием новых маршрутов. Так, из Китая транзитом через Беларусь в адрес европейских потребителей еженедельно отправляется от 90 до 100 контейнерных поездов.

В 2021 году рост объемов контейнерных перевозок в двадцатифутовом эквиваленте прогнозируется в 1,6 раза к аналогичному периоду 2020 года, в том числе: Китай-Европа – в 1,5 раза; Европа-Китай – в 1,9 раза.

Белорусская железная дорога развивает свою инфраструктуру под перевозку планируемых объемов грузов в контейнерах. Кроме того, на дополнительных маршрутах через белорусско-польские пограничные переходы в настоящее время существует резерв пропускной способности: на погранпереходе Брузги/Кузница-Белостоцкая – 41,5%, на погранпереходе Свислочь/Семянувка – 45%.

Белорусской железной дорогой и Польскими железными дорогами еще в 1-м квартале 2019 г. завершены все работы по реализации организационно-технических мероприятий, направленных на открытие железнодорожного пункта пропуска Высоко-Литовск/Черемха. Однако решение об открытии данного пункта пропуска и возобновлении грузового движения польской стороной до настоящего времени не принято.

В целях увеличения размеров движения поездов на пограничном переходе Брест/Тересполь актуальным остается вопрос строительства нового железнодорожного моста через реку Западный Буг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
валюта курс
EUR 3.0142
USD 2.5260
RUB 3.4995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0149 +0.0007
USD 2.5312 +0.0052
RUB 3.4963 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0160
USD 2.5280 2.5300
RUB 3.4810 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1930
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/RUB 72.4500 72.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте