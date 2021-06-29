2 июля 2021 года нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

Консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».