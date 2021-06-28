Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» освоил выпуск нового вида продукции – картона для сотовых наполнителей марки «КС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, сейчас сотовый наполнитель уверенно набирает популярность. Наиболее известный способ применения данного материала – внутренний наполнитель дверей в качестве звукоизолирующего и упаковочного материала. В настоящее время сотовый картон используется в бумажной, стекольной, транспортной, автоматической, мебельной промышленности и машиностроении.

ОАО «СКБЗ «Альбертин» выпустило еще один вид новой продукции – это бумага для верхних слоев гильз марки «БВС», которая используется для навивки верхних слоев при изготовлении гильз и уголков картонных защитных.