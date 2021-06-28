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ЭКОНОМИКА РБ
СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН» ОСВОИЛ ВЫПУСК НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ
13:48 29.06.2021
Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» освоил выпуск нового вида продукции – картона для сотовых наполнителей марки «КС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, сейчас сотовый наполнитель уверенно набирает популярность. Наиболее известный способ применения данного материала – внутренний наполнитель дверей в качестве звукоизолирующего и упаковочного материала. В настоящее время сотовый картон используется в бумажной, стекольной, транспортной, автоматической, мебельной промышленности и машиностроении.
ОАО «СКБЗ «Альбертин» выпустило еще один вид новой продукции – это бумага для верхних слоев гильз марки «БВС», которая используется для навивки верхних слоев при изготовлении гильз и уголков картонных защитных.
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