Прокуратура Минской области провела проверки на предприятиях и в организациях Минской области, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверок установлены нарушения в работе кадровых служб при оформлении обязательств государственных должностных лиц.

Так, на одном из предприятий при подготовке обязательства главного бухгалтера в текст не включили запрет на выполнение иной оплачиваемой работы, не связанной с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, а также ограничения, предусмотренные статьями 18 и 19 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». А в обязательствах главного энергетика, главного экономиста, начальника цеха объектов бытовых услуг прописали ограничения, которые на них не распространялись.

Выявлены случаи несвоевременного направления должникам претензий и обращения в суд, что приводило к невозможности взыскания просроченной дебиторской задолженности.

К примеру, в 2020 году по причине ликвидации и исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей одного из дебиторов, а также истечения срока исковой давности районное предприятие ЖКХ списало не подлежащую взысканию дебиторскую задолженность на сумму более 3 тыс. рублей.

Факты плохой работы в сфере закупок установлены на предприятиях ЖКХ Крупского, Дзержинского, Клецкого и других районов.

В целях устранения выявленных нарушений органы прокуратуры Минской области направили руководителям предприятий ЖКХ 12 актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.