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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «КАМЕРТОН» ИНТЕГРАЛА РАЗРАБОТАЛ СИСТЕМУ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
13:18 29.06.2021
Филиал «Камертон» ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл» постепенно расширяет номенклатурный перечень продукции в трех направлениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, главная разработка – система телемедицинского освидетельствования, которая применяется для медосмотров работников в режиме дистанционного доступа.
Программно-аппаратный комплекс «Осмотр Плюс» идентифицирует работника, проводит интерактивный опрос для определения физиологического состояния обследуемого, измеряет и регистрирует температуру тела, давление, пульс, концентрацию алкоголя в выдыхаемых парах.
«Весь процесс осмотра записывается на камеру. Это важно в случае спорных ситуаций. Данные передаются и хранятся на сервере. Кроме того, есть возможность выводить результаты осмотра через sms или Telegram», - отметил дополнительные важные функции главный инженер филиала Алексей Савко.
К значимым плюсам системы относится фиксация результатов, что гарантирует их достоверность и исключает влияние человеческого фактора. Также один медработник может дистанционно, что сегодня весьма актуально, обслуживать до трех комплексов, а само обследование проходит быстрее.
Основными потребителями являются предприятия, занимающиеся перевозками: необходимо диагностировать состояние водителей перед сменой или выездом. По планам «Осмотр Плюс» может изготавливаться в двух конструктивных вариантах: стационарный и мобильный моноблок.
«Изготовлены опытные образцы. Мы рассматриваем варианты модификаций и развития направления. Это сборочное производство. И один из векторов поиска связан с реализацией системы на базе комплектации, производимой холдингом», – отметил А. Савко.
Главный инженер филиала перечислил и другие направления, наработки по которым велись в прошлом году и продолжаются в этом. В частности, поставлены экспериментальные образцы очистителей воздуха для лифтов российской компании-производителю лифтового оборудования. По сути, это рециркуляторы, однако функционирующие от стандартной сети с напряжением 220 В и с немного измененной конструкцией.
Разработана система «Умный пешеходный переход», скоро появятся опытные образцы.
Цель проекта – экономия электроэнергии. В ней есть беспроводной датчик движения: если он не срабатывает – свет не включается. Реализована система на базе наших классических светодиодных светильников «Тропа», «Автострада». То, что датчик беспроводной, позволяет экономить на прокладке сетей и упрощает обслуживание системы. Примечательно, что многие комплектующие – реле, передатчики – белорусских производителей. И мы также рассматриваем возможность перейти на элементную базу «Интеграла», – сказал главный инженер.
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