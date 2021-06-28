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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОВЕДУТ В МОГИЛЕВЕ 5 ИЮЛЯ
12:42 29.06.2021
Презентацию профессиональных образовательных учреждений проведут 5 июля в Могилеве (ул. Космонавтов, 17, каб. 14). Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.
Как пишут MogilevNEWS.by, мероприятие пройдет в рамках месячника профориентации для выпускников школ, который стартует в начале июля.
В частности, 5 июля состоится презентация профессиональных образовательных учреждений, которые готовят специалистов рабочих специальностей. Также будет возможность узнать перечень профессий, которые в настоящее время пользуются спросом на рынке труда, и условия их получения в учреждениях образования, в том числе при содействии управления по труду.
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