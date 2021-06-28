ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОВЕДУТ В МОГИЛЕВЕ 5 ИЮЛЯ


12:42 29.06.2021

Презентацию профессиональных образовательных учреждений проведут 5 июля в Могилеве (ул. Космонавтов, 17, каб. 14). Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Как пишут MogilevNEWS.by, мероприятие пройдет в рамках месячника профориентации для выпускников школ, который стартует в начале июля.

В частности, 5 июля состоится презентация профессиональных образовательных учреждений, которые готовят специалистов рабочих специальностей. Также будет возможность узнать перечень профессий, которые в настоящее время пользуются спросом на рынке труда, и условия их получения в учреждениях образования, в том числе при содействии управления по труду.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
валюта курс
EUR 3.0142
USD 2.5260
RUB 3.4995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0142 -0.0068
USD 2.5260 -0.0035
RUB 3.4995 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0160
USD 2.5280 2.5300
RUB 3.4810 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1900 1.1930
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/RUB 72.4500 72.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте