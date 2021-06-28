Мобильный оператор life:) c 6 июля 2021 года увеличит стоимость на некоторые тарифы и услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на тарифах Шейк Мини и Шейк абонплата увеличится на 1 рубль и составит 11,90 руб/мес и 15,90 руб/мес соответственно. Абоненты этих тарифов могут и дальше бесплатно делиться неиспользованным трафиком или обменивать его.

На тарифе Старт абонплата увеличится на 60 копеек и составит 2,50 руб/мес, но теперь в нем появятся безлимитные звонки внутри сети.

На тарифе Стоо абонплата увеличится на 50 копеек и составит 13,50 руб/мес.

На тарифе Безлимит Стандарт, а также Безлимит Стандарт для областных центров и регионов (подключения до 15.06.21) абонплата увеличится на 30 копеек и составит 10,80 руб/мес и 8,70 руб/мес соответственно.

С остальными изменениями для физических лиц можно ознакомиться здесь , для юридических лиц - тут.

В компании также обращают внимание, что с 2 по 5 июля включительно не будут приходить SMS о сроке действия услуг и необходимости оплаты.