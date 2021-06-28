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ЭКОНОМИКА РБ


КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ВЫПУСТИТ РАЗРАБОТАННУЮ СТУДЕНТАМИ БГУ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ


11:33 29.06.2021

В магазинах Беларуси появятся батончики Fruture кондитерской фабрики «Спартак», разработанные студентами БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, над всем циклом создания нового продукта работали только студенты. Они предложили состав батончика с учетом потребительских предпочтений, провели маркетинговые исследования, дегустацию, просчитали стоимость батончика и разработали дизайн упаковки.

Fruture (фруктовое будущее) ориентирован на широкую аудиторию и имеет уникальные вкусовые характеристики. Его вес составляет 50 грамм, покрыт молочным шоколадом, начинка состоит из воздушного хрустящего риса с фруктовым джемом, нуги и сублимированных фруктов. Линейка будет представлена пятью вкусами: вишня, черничный йогурт, клубника со сливками, банан-шоколад и малиновый чизкейк. Упаковка выполнена в ярком молодежном дизайне.

Создание данной продукции стало возможным благодаря победе студенческой команды БГУ в инновационном проекте LEVEL UP, организованном инициативой Студенческого союза StartUp Space БГУ в апреле-июне текущего года. Данная инициатива предполагает взаимодействие студентов с крупными компаниями по реализации их творческих задач. Участниками нынешнего сезона стали более 200 обучающихся БГУ, Белорусского государственного экономического университета, БГУТ и Полесского государственного университета. Первым заказчиком выступила кондитерская фабрика «Спартак», которая инициировала разработку студентами нового продукта, востребованного среди молодых людей.

Планируется, что новинка поступит в магазины уже осенью нынешнего года.
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