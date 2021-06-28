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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ ПРОВОДИТ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ» 2021 ГОДА


11:09 29.06.2021

Госстандарт проводит очередной, шестнадцатый конкурс «Лучший менеджер по качеству» 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс проводится для менеджеров по качеству в номинациях в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих: организации сферы производства с численностью работающих до 500 человек; от 500 до 1000 человек; от 1000 до 5000 человек; свыше 5000 человек; а также организации сферы услуг с численностью работающих до 100 человек и более 100 человек.

Принимать участие в данном конкурсе могут менеджеры по качеству, которые представляют организации, имеющие сертифицированные системы менеджмента качества, работают по направлению менеджмента качества не менее трех последних лет и обладают высоким профессиональным уровнем. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года.

Организация, представляющая своего(их) менеджера(ов) по качеству для участия в конкурсе, должна подать до 31 августа 2021 г. в секретариат конкурсной комиссии заявку и комплект установленных документов.

Оценка представленных документов и материалов проводится конкурсной комиссией по следующим критериям: практические результаты функционирования системы менеджмента качества организации; личный вклад участника конкурса в ее разработку, внедрение, функционирование и совершенствование; его научная и практическая деятельность в области менеджмента качества; фактическое участие в работе международных и/или национальных технических комитетов по стандартизации, осуществление обучения персонала внутри организации и (или) в сторонних организациях по менеджменту качества, консультирование сторонних организаций по вопросам создания и совершенствования системы менеджмента качества, в том числе с указанием прохождения повышения квалификации, обучения в области менеджмента качества за последние три года.

Победителем конкурса в каждой номинации признается участник, набравший максимальное суммарное число баллов.

Вручение дипломов победителям осуществляется на специальной церемонии.

Сведения о победителях конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на сайтах Госстандарта (www.gosstandart.gov.by) и БелГИСС (www.belgiss.by).
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