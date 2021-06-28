|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ ПВТ ПРИВЛЕК $2 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ ОТ КРУПНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ
10:41 29.06.2021
Белорусский сервис Synder привлек $2 млн инвестиций от крупных венчурных фондов, среди которых британский TMT Investment.
Как сообщает сайт Парка высоких технологий, продукт разработал резидент ПВТ «КлаудБизнес».
С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учет, отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или географии, генерировать отчеты, а также сократить операционные расходы.
Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платежных средств, среди которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe и Square. В 2020 году объем транзакций, прошедших через Synder, достиг $1 млрд. По данным разработчиков, сегодня сервисом пользуется более 20 тысяч компаний во всем мире.
ООО «КлаудБизнес» - резидент ПВТ с 2018 года, занимается разработкой программных продуктов для бухгалтерии. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско, в минском центре развития работают 45 сотрудников.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
Курсы в банках
на 29.06.2021
Конвертация в банках
на 29.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте