Белорусский сервис Synder привлек $2 млн инвестиций от крупных венчурных фондов, среди которых британский TMT Investment.

Как сообщает сайт Парка высоких технологий, продукт разработал резидент ПВТ «КлаудБизнес».

С помощью Synder можно автоматизировать бухгалтерский учет, отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или географии, генерировать отчеты, а также сократить операционные расходы.

Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платежных средств, среди которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe и Square. В 2020 году объем транзакций, прошедших через Synder, достиг $1 млрд. По данным разработчиков, сегодня сервисом пользуется более 20 тысяч компаний во всем мире.

ООО «КлаудБизнес» - резидент ПВТ с 2018 года, занимается разработкой программных продуктов для бухгалтерии. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско, в минском центре развития работают 45 сотрудников.