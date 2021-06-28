ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ НА БОЛЕЕ 2 ТЫС. СТРОЙПЛОЩАДКАХ

09:43 29.06.2021 За 5 месяцев 2021 года органами Госстройнадзора проведено 9197 посещений объектов, из них мониторингов - 1069, мероприятий технического (технологического) характера – 5853. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, в ходе проверок стройплощадок были выявлены нарушения установленных требований на 2002 площадках.