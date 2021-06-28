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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ НА БОЛЕЕ 2 ТЫС. СТРОЙПЛОЩАДКАХ
09:43 29.06.2021
За 5 месяцев 2021 года органами Госстройнадзора проведено 9197 посещений объектов, из них мониторингов - 1069, мероприятий технического (технологического) характера – 5853.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстройнадзоре, в ходе проверок стройплощадок были выявлены нарушения установленных требований на 2002 площадках.
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