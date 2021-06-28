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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 29 ИЮНЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
09:17 29.06.2021
С 29 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,89 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,99 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,21 рубля, ДТ – 1,99 рубля.
«С 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило 72,6 доллара США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 9,8%», - говорится в сообщении концерна.
Это уже девятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 24 июня.
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